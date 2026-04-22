Doluluk maksimum düzeye ulaştı, su tahliyesi başladı
22.04.2026 10:30
Son Güncelleme: 22.04.2026 10:31
İHA
Malatya’da bulunan Boztepe Recai Kutan Barajı tam kapasiteye ulaştı, su tahliyesi başladı.
Malatya’da etkili olan yoğun yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Barajı’nın ardından, Yazıhan ilçesinde bulunan Boztepe Recai Kutan Barajı’nda da su tahliyesine başlandı.
Barajda su seviyesinin maksimum düzeye ulaşması üzerine kapaklar açıldı, debinin önemli ölçüde arttığı belirtildi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, yaklaşık 90 bin dekar tarım arazisinin sulandığı barajın adeta taştığını ifade etti.
Geçmiş yıllarda bölgede zaman zaman sulama suyu sıkıntısı yaşandığını hatırlatan Kılınç, bu yıl ise yoğun yağışlar sayesinde barajların suya doyduğunu söyledi.
Bu yıl tarımsal sulamada sorun beklemediklerini belirten Kılınç, Malatya gibi tarım kenti için suyun büyük önem taşıdığını kaydetti.
