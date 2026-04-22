Doluluk maksimum düzeye ulaştı, su tahliyesi başladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, yaklaşık 90 bin dekar tarım arazisinin sulandığı barajın adeta taştığını ifade etti.

Geçmiş yıllarda bölgede zaman zaman sulama suyu sıkıntısı yaşandığını hatırlatan Kılınç, bu yıl ise yoğun yağışlar sayesinde barajların suya doyduğunu söyledi.

Bu yıl tarımsal sulamada sorun beklemediklerini belirten Kılınç, Malatya gibi tarım kenti için suyun büyük önem taşıdığını kaydetti.