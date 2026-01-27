Sular çekildi bir Göbeklitepe de Adıyaman'da ortaya çıktı. T biçimli 11 bin yıllık taşlar bulundu
27.01.2026 16:49
Son Güncelleme: 27.01.2026 16:51
AA
Adıyaman'daki Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesinin düşmesiyle, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de bulunanlara benzer "T" şeklinde taşlar ortaya çıktı.
Adıyaman'da Göbeklitepe kültürüyle benzerlik gösteren T biçiminde taşlarlar bulundu. Bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, Kızılöz köyündeki gölet kıyısında suların çekilmesinin ardından bölgede inceleme başlattı.
İncelemelerde, Neolitik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen "T" biçimli taş yapılar tespit edildi.
Atatürk Barajı'nın sularının çekilmesinin ardından ortaya çıkan taşları bir balıkçı devlete bildirdi.
Yapılan kazı sonrasında, yüzeye yakın taşlar bulundu ve bu taşların Göbeklitepe'deki T formundaki taşlarla benzer olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlantılı arkeologların incelemesi sonrasında, ilk bulgulara göre, taşların bilinç bir yerleşim yeri düzenine sahip olabileceği sonucuna varıldı.
Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer, bulunan taşların 11 bin yıl öncesine tarihlendiğini söyledi.
Taşların Göbeklitepe kültürünü yansıttığını belirten Ezer, daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Uzman isim, ‘’Şu anda levha taşların arasında bir tane 'T' biçimli küçük dikilitaşın kullanıldığını görüyoruz. Bütün bunlar, Şanlıurfa'daki Taştepeler'de ortaya çıkarılan kültürün aynısının burada da olduğunu bize kanıtlıyor" dedi.
Adıyaman Müzesi Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise ihbar üzerine alanda kazı çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Yaptığımız çalışmada, direkt yüzeyde T formu gördük. Göbeklitepe'de bulunan formlara benzer bir yapıdaydı" diye konuştu.
Bulunan eserler, Perre Antik Kenti'nde sergilenmeye başlandı.
