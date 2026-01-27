Sular çekildi bir Göbeklitepe de Adıyaman'da ortaya çıktı. T biçimli 11 bin yıllık taşlar bulundu

Adıyaman'da Göbeklitepe kültürüyle benzerlik gösteren T biçiminde taşlarlar bulundu. Bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, Kızılöz köyündeki gölet kıyısında suların çekilmesinin ardından bölgede inceleme başlattı.

İncelemelerde, Neolitik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen "T" biçimli taş yapılar tespit edildi.

Atatürk Barajı'nın sularının çekilmesinin ardından ortaya çıkan taşları bir balıkçı devlete bildirdi.

Yapılan kazı sonrasında, yüzeye yakın taşlar bulundu ve bu taşların Göbeklitepe'deki T formundaki taşlarla benzer olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlantılı arkeologların incelemesi sonrasında, ilk bulgulara göre, taşların bilinç bir yerleşim yeri düzenine sahip olabileceği sonucuna varıldı.