Sular çekilince 16 yıllık acı hatıra ortaya çıktı

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale için havalanan yangın söndürme helikopterinin 18 Haziran 2009'da Geyik Barajı'na düşmesiyle yaşanan acı kayıp, yıllar sonra suyun geri çekilmesiyle bir kez daha hatırlandı.

Baraj seviyesinin bu yıl düşük seviyeye kadar düşmesi, yıllardır suyun altında kalan pervane parçalarını, burgu kollarını ve metal aksamları ortaya çıkardı. Toprağın üzerinde beliren kalıntılar, kazanın ardından geçen onca yıla rağmen bölge halkının içindeki sızıyı yeniden canlandırdı.