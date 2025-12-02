Sular çekilince gün yüzüne çıktı. Bir zamanlar köy camisiymiş
Artvin’de Yusufeli Barajı sularına gömülen eski yerleşim alanları, kanoyla ziyaret edildi. Gövdesi kısmen gün yüzüne çıkan eski bir köy camisinin son hali dikkat çekti.
Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilip, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı’nda enerji üretimi devam ediyor. Baraj inşası sürecinde mahalle halkı yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşınırken, ilçe merkezi ile 7 köy sular altında kaldı.
Baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerleri de gün yüzüne çıktı. Bu alanlara dalış yapan profesyonel yüzücüler, Çeltikdüzü (Göcek) köyündeki bir camiyi penceresinden kanoyla girip ziyaret etti.
Profesyonel yüzücü Serhat İnce, 2022’de su tutan Yusufeli Barajı sonrasında vadide yer alan tüm köyler ve mahallelerin sular altında kaldığını aktardı.
Camiye girdiğinde gördüğü manzara karşısında duygulandığını ifade eden İnce, bu görüntüleri gelecek nesillere aktarmak istediğini de sözlerine ekledi.
