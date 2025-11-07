Suları çekilen gölde ilginç olay: Kayalıklar bir anda alev aldı
07.11.2025 15:51
İHA
Isparta'da Eğirdir Gölü'nde suların çekilmesiyle açığa çıkan kayalık bölgede bir vatandaşın çakmağını çakmasıyla kayalıklar alev aldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü, son dönemde yaşanan kuraklığın ardından bu kez sıra dışı doğa olayıyla gündem oldu. Göldeki su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle Altınkum Mahallesi'ndeki kayalık alanlarda "alevlenme" meydana geldi.
Göl çevresinde ailesiyle birlikte gezintiye çıkan Ahmet Şahan, suların çekildiği bölgede keskin bir koku fark etti. Şahan, durumu anlamak için çakmağını yaktığında, kayanın yüzeyinden alev yükseldiğini gördü.
O anları anlatan Şahan, "Suların çekilmesiyle adanın etrafında geziniyorduk. Ne olduğunu anlamadım ama yoğun bir gaz kokusu vardı. Çakmağımı çaktığımda kayanın alev aldığını gördüm. Bu durum beni hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Muhtemelen yanıcı bir gaz çıkışı söz konusu. Bölgede inceleme yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İlk değerlendirmelere göre, göl tabanındaki organik maddelerin çürümesiyle oluşan metan gazının yer yer yüzeye sızmış olabileceği tahmin ediliyor. Ancak şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.
