''Sultanlara layık'' meyvenin kilosu 40 liraya satılıyor

05.12.2025 18:52

İHA

Manisa’nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovası’nda üzüm hasadında sona yaklaşıldı.

iStockPhoto

Temmuz ayında erkence üzüm çeşitleriyle başlayan hasat süreci, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimleriyle devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında sürdürülen kesimler, örtü altındaki bağlarda sararan yapraklar arasından toplanarak taze şekilde pazarlara ulaştırılıyor. Hasadın Aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

IHA

Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, üzüm miktarının azaldığını belirterek, "İhracat yok gibi denilebilir. İç piyasada mahallenin içinde 40-50 liradan satılıyor. İç piyasaya yönelik fiyatlar ise kalitesine göre 25-35 lira arasında değişiyor. Yağışlar başlamadığı için kesimler hız kazandı" dedi.

IHA

Manisa'da üzüm yetiştiriciliğinin kökeni oldukça eskiye dayanıyor. Bazı kaynaklarda antik çağlarda bile bölgede üzüm yetiştirildiği ifade ediliyor. Üzerinde üzüm ve asma resimleri olan Manisa kaynaklı tarihi eserlere, Manisa Müzesi'nde de rastlanabiliyor.

IHA

Lezzetiyle tüm dünyada tanınan sultani çekirdeksiz üzüm, adını Osmanlı'da padişah olan Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi önemli isimlerin de bulunduğu, şehzadelerin yetiştiği Manisa'dan alıyor. Bu üzüm türü, ‘sultanların üzümü' ve 'sultanlara layık’ olarak da anılıyor.

