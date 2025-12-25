''Süper meyve'' olarak biliniyor. Yaşlanma karşıtı etkisi de kanıtlandı
25.12.2025 14:21
Trabzon'da yapılan bilimsel çalışmada, aronyanın doku hasarlarına karşı koruyucu etkiye sahip olduğuna dair sonuçlar elde edildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerince yürütülen çalışma ile son yıllarda "süper meyve" olarak anılan aronyanın, vücutta oluşan doku hasarına karşı güçlü bir koruyucu etkiye sahip olduğu belirlendi.
Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, yaygın kullanılan bir kemoterapi ilacıyla doku hasarı oluşturulduktan sonra aronya özütlerinin bu hasar üzerindeki etkileri değerlendirildi.
Elde edilen bulgular, özellikle kemoterapi gibi ağır tedavi süreçlerinde ortaya çıkabilen, vücuttaki serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik sonucu oluşan oksidatif stresin, aronya özütleri sayesinde önemli ölçüde baskılanabildiğini ortaya koydu.
Aronya meyvesinin yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücrelerde oluşan oksidatif hasarı azalttığı ve dokuların kendini yenileme kapasitesini desteklediği tespit edildi.
KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından da desteklenen çalışmanın hem sağlık hem de doğal ürünlerin geliştirilmesine yönelik yeni projelere katkı sunması hedefleniyor.
Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, üniversite olarak arı ürünleri dışında doğal ürünlere yönelik de çalıştıklarını söyledi.
Özellikle arıların bal topladığı çiçekleri çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Kolaylı, "Bunlardan bir tanesi de aronya. Aronya çok koyu renkli bir meyve. Koyu renkli meyve ve sebzeler, antioksidanlarca ve antosiyaninlerce zengin bileşikler içerir. Bunlar oksidatif hasarı engellemede çok etkilidir" diye konuştu.
Çalışmayı, KTÜ Tıp Fakültesinde görevli akademisyenlerle birlikte yürüttüklerini aktaran Kolaylı, "Deney hayvanları üzerinde bir kemoterapi ilacıyla doku hasarı oluşturduktan sonra 'aronya ne kadar koruyor, tedavi ediyor mu' diye inceledik ve çok güzel sonuçlar aldık'' dedi.
Aronyanın odunsu bir yapısı olduğuna değinen Kolaylı, aronyadan geliştirilecek ürünler, marmelatlar ve kremlerin gelecekte ilgi çekebileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Kolaylı, çalışmada dikkati çeken bir diğer önemli bulgunun ise aronyanın yaşlanma karşıtı özelliklere sahip doğal bir koruyucu olduğunu da sözlerine ekledi.
