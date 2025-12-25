''Süper meyve'' olarak biliniyor. Yaşlanma karşıtı etkisi de kanıtlandı

Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, üniversite olarak arı ürünleri dışında doğal ürünlere yönelik de çalıştıklarını söyledi.

Özellikle arıların bal topladığı çiçekleri çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Kolaylı, "Bunlardan bir tanesi de aronya. Aronya çok koyu renkli bir meyve. Koyu renkli meyve ve sebzeler, antioksidanlarca ve antosiyaninlerce zengin bileşikler içerir. Bunlar oksidatif hasarı engellemede çok etkilidir" diye konuştu.