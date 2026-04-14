Tadına bakmak için ülke değiştiren bile var. Pişmesi 12 saati buluyor
14.04.2026 13:05
Son Güncelleme: 14.04.2026 13:35
İHA, AA
Afyonkarahisar’a özgü Şuhut keşkeği, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yöresel mutfağın en önemli lezzetlerinden biri olan keşkek, Şuhut’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.
Akşam saatlerinde çömlek kaplara alınan buğday ve et, sabaha kadar sönmeye bırakılmış taş fırınlarda yaklaşık 12 saat boyunca yavaş yavaş pişiriliyor. Saatler süren bu doğal pişirme sürecinin ardından keşkek, ustalık gerektiren dövme işleminden geçirilerek kıvamına getiriliyor ve servise hazır hale geliyor.
Özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu lezzet, ilçe esnafı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle tüketiliyor. Geleneksel tatlara olan özlemi gidermek isteyen ziyaretçiler de Şuhut’a geldiklerinde ilk olarak bu eşsiz lezzeti tatmayı tercih ediyor.
Yaklaşık 17 yıldır keşkek ustalığı yapan İsmail Aydoğmuş, bu geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:
“Akşamdan hazırlayıp sabaha kadar kendi halinde pişmesini bekliyoruz. Doğal ve sabır isteyen bir süreç. Herkesin damak tadına hitap eden bu lezzeti yaşatmaya devam ediyoruz.”
İşletme sahibi Sabahattin Akkaya ise keşkeğin sırrının fırından çıktıktan sonra dövülmesinde olduğunu söyleyerek, aynı zamanda çömlekte yapılan keşkeğin tadının da bir başka olduğunu dile getirdi.
Çin’den gelip tescilli Şuhut keşkeğini yiyen turistler de ilçenin yöresel lezzetini çok beğendiklerini ifade ederek herkese tavsiye etti.
