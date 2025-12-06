Tahtalı Barajı'nın son hali içler acısı. Su seviyesi yüzde 1'e düştü

Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar, kuruma noktasına geldi. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması için 6 Ağustos'tan beri kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulansa da barajlardaki su tükendi.