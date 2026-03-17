Taksici Deniz Örer'in katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Doğuş Meşe'nin sakladığı yerden silahını aldıktan sonra yeniden taksinin yanına geldiği anlatılan iddianamede, şüphelinin, maktulün kafa bölgesini hedef almak suretiyle ateş ettiği bildirildi.

Örer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarılan iddianamede, Doğuş Meşe'nin cesedi araçtan sokağa bırakıp taksiyi de gasbederek olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

Şüphelinin, maktulün kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin "suçunu hafifletmeye yönelik" olduğu ifade edilen iddianamede, Deniz Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı aktarıldı.

İddianamede, Doğuş Meşe'nin gasbettiği taksiye F.A.'yı alarak araç içerisinde birlikte uyuşturucu kullandığı kaydedildi.

Şüpheli Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu.