Taksicilerden siyah kurdeleli eylem
11.03.2026 13:42
AA
İzmir'de taksiciler, aracına binen yolcu tarafından öldürülen taksi şoförü Deniz Örer için bugün eylem yaptı. Araçlarına siyah kurdele bağlayan taksiciler, konvoy oluşturdu.
İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle aracına binen yolcusu tarafından tabancayla öldürülen taksi şoförü için meslektaşları, duruma tepki amacıyla araç konvoyu düzenledi.
Taksiciler, öldürülen taksi şoförü Deniz Örer'in (52) çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı önünde bir araya geldi.
Meslektaşları, Örer'in fotoğrafını yakalarına ve araçlarına taktı.
Hasan Hüseyin Savaş, gazetecilere, 20 yıldır taksicilik yaptığını, acılarının büyük olduğunu söyledi.
Mesleklerini yaparken gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep eden Savaş, şunları söyledi:
"- Bir arkadaşımızı daha bu onurlu meslek uğrunda kaybettik. Duygularımız çok derin, anlatacak kelime bulamıyoruz. Rahmetli Örer ile birlikte çalıştık. Bu mesleğin hakkını veren, çocuğunu büyüten, yetiştiren, sporcu yapan bir ağabeyimizdi.
- Kendini bilmez birisinin ummadık bir serseri kurşunuyla arkadaşımızı kaybettik. Umarım bir daha bu acıyı yaşamayız."
Taksicilerden Ali Arda Karabulut ise Gaziemir ilçesinde 31 Ocak 2024'te aracına binen Delil Aysal tarafından arka koltukta tabancayla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge ile birlikte çalıştıklarını, aynı acıyı tekrar yaşamaktan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Taksiciler, konvoy halinde cenaze töreninin düzenleneceği Bayraklı ilçesindeki Naldöken Fevzipaşa Camisi'ne doğru hareket etti.
