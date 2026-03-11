Taksicilerden siyah kurdeleli eylem

Hasan Hüseyin Savaş, gazetecilere, 20 yıldır taksicilik yaptığını, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Mesleklerini yaparken gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep eden Savaş, şunları söyledi:

"- Bir arkadaşımızı daha bu onurlu meslek uğrunda kaybettik. Duygularımız çok derin, anlatacak kelime bulamıyoruz. Rahmetli Örer ile birlikte çalıştık. Bu mesleğin hakkını veren, çocuğunu büyüten, yetiştiren, sporcu yapan bir ağabeyimizdi.

- Kendini bilmez birisinin ummadık bir serseri kurşunuyla arkadaşımızı kaybettik. Umarım bir daha bu acıyı yaşamayız."