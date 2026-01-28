Tamamen kuruma noktasına gelmişti, son yağıştan sonra şelaleye dönüştü
Antalya ve çevresinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, bölgedeki yeraltı su kaynaklarını ve doğal su sistemlerini önemli ölçüde besledi.
Uzun süredir kuraklık nedeniyle yaz aylarında tamamen kuruma noktasına gelen Üzümdere Irmağı, yağışlarla birlikte yeniden hayat bulurken, vadideki birçok doğal su kaynağı da coşarak şelaleler oluşturdu.
Öte yandan Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan ve tadilat çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yıl mayıs ayında geçici süreyle kapatılan dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nda da su seviyesi yükseldi.
Mağara içinden çıkan ve kahverengiye dönüşen sular, vadide birleşerek Oymapınar Barajı'na doğru aktı.
Son yıllarda temmuz ve ağustos aylarında tamamen kuruyan Üzümdere Irmağı'nın yeniden suyla dolması bölge halkını sevindirirken, çiftçiler ve yöre sakinleri yağışların yeraltı su kaynaklarını beslemesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
