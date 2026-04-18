Tamamen kurumuştu. 8 yıl sonra yeniden su tuttu
18.04.2026 10:24
İHA
Türkiye'nin bir zamanlar en büyük beşinci gölü olan ve son yıllarda tamamen kuruyan Akşehir Gölü, yıllar sonra yeniden su tutmaya başladı.
Bölgede bu yıl beklenenin altında kar yağışı olurken, son aylardaki yoğun yağmurlar nedeniyle çayların ve derelerin getirdiği sularla Akşehir Gölü yüzeyinde su tabakası oluştu.
Yörenin en önemli ihracat ürünü olan tescilli Akşehir kirazına aromasını veren gölün tekrar su tutması, üreticiler için de büyük önem taşıyor.
Sulak alan, mikroklima etkisi oluşturarak bölgedeki nem dengesini ve gece-gündüz sıcaklık farkını düzenleyerek kirazın kalitesini artırıyor. Üreticiler, gölün tekrar su tutmasının ardından bu yıl kiraz üretiminde lezzet ve aroma artışı olacağını belirtti. Gelişme sevindirici olsa da bölge halkı, bu suyun yeterli olmayacağını, gölün kurtarılması için acil çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.
Gölçayır Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Zekeriya Gök, 2006 yılında gölün tamamen kuruduğunu, sonrasında tekrar canlanıp 2012 yılında tekrar kuruduğunu belirtti.
Yıllar öncesinde Akşehir Gölü'nde insan boyunda balıkların olduğunu ve zıpkınla balık avladığını belirten Zekeriya Gök, "10-12 kiloluk turna balığı, sazan balığı çıkardı. Binlerce yaban kazı gelirdi. Seneler sonra tekrar biraz canlılık olmasıyla epey bir sevindik'' dedi.
Gölün eski haline tekrar kavuşması için destek verilmesi gerektiğini belirten Zekeriya Gök, "Göldeki su oranının artması için su kaynakları bulunması gerekir. Bu şekilde devam ederse inşallah göl kışa kadar kurumadan durur" ifadelerini kullandı.
Geçmişte Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde temsili Nasreddin Hoca'nın bulundukları noktadan göle maya çaldığını hatırlatan Gök, o zamanlar gelen yerli ve yabancı konukların göle hayran kaldığını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Konya genelinde Mart ayı yağışları mevsim ortalamasının iki katına çıkarak metrekareye 56 kilograma ulaştı. Akşehir ilçesi Şubat ayında 127, Mart ayında ise 85 kilogram yağış aldı. Bu durum, gölün yeniden canlanması için umut oldu.
1984 yılında 350 kilometrekarelik bir alana sahip olan göl, 2004 yılından bu yana seviye ölçümü yapılamayacak noktaya geriledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Akşehir ve Eber göllerini kurtarmak için kapsamlı bir eylem planı hazırlıyor.
Eylem planı çerçevesinde, gölleri besleyen kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve sürdürülebilir bir su yönetimi modelinin uygulanması amaçlanıyor.
