Tamamen kurumuştu. 8 yıl sonra yeniden su tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Konya genelinde Mart ayı yağışları mevsim ortalamasının iki katına çıkarak metrekareye 56 kilograma ulaştı. Akşehir ilçesi Şubat ayında 127, Mart ayında ise 85 kilogram yağış aldı. Bu durum, gölün yeniden canlanması için umut oldu.

1984 yılında 350 kilometrekarelik bir alana sahip olan göl, 2004 yılından bu yana seviye ölçümü yapılamayacak noktaya geriledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akşehir ve Eber göllerini kurtarmak için kapsamlı bir eylem planı hazırlıyor.

Eylem planı çerçevesinde, gölleri besleyen kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve sürdürülebilir bir su yönetimi modelinin uygulanması amaçlanıyor.