Tanesi 800 liradan alıcı buluyor: Bu sene tezgahlarda bereketi yok
13.11.2025 10:39
İHA
Çanakkale'de hamsi ve sardalya, fiyatı ve bolluğu nedeniyle vatandaşın gözde türleri arasına girdi. Palamutun tane fiyatı ise 800 lirayı buldu.
Göç sürecinin bitmesiyle 750, bin lira arasında seyreden lüfer balığı şu an bin 500 lira ile bin 700 lira bandında tezgahlarda yerini alıyor. Geçen sene balıkçıların ağlarını şenlendiren palamuttan ise bu sene ses yok. Tezgahlarda bolluk gösteren hamsi ve sardalya ise 200, 250 lira bandında seyrederek vatandaşın favorilerinden oldu.
Balıkçı esnafı olan Hasan Doğuş Tunç, "Sezonun başında lüfer yüzünü gösterdi. Ondan sonra fiyatı bin liraya kadar yükseldi. Lüferin azalmasıyla beraber şu anda güncel fiyatlar bin 500 lira, bin 700 lira bandında'' dedi.
Tunç, fiyat artışını iklimsel değişiklikler ve balıkların göç yönünün değişmesine bağladı.
Denizlerde palamutun az olduğuna dikkat çeken Tunç, ‘’Palamut fiyatı 500 liradan başladı. Daha sonra azaldığı için tanesi 800 lirayı buldu. Balığın boyutuna göre fiyatı da değişiyor'' ifadelerini kullandı.
Hamsinin tezgahtaki en ucuz balıklardan biri olduğunu belirten Tunç, ‘’Hamsi 200 ve 250 lira aralığında satılıyor. Çanakkale'nin meşhur sardalyasının fiyatı ise 200, 250 lira civarında'' şeklinde konuştu.
Balıkçıların lüfer, palamut ve torikin peşinde olduğunu söyleyen Tunç, ‘’Eylül, ekim, kasım, aralık sezonuna kadar bu üç balığın Çanakkale Boğazı'nda göçü gerçekleşiyor'' dedi.
Balıkhane tezgahlarında hamsinin kilosu 250, sardalya 250, istavrit 300, karagöz 400, çipuranın kilosu 500, mezgit 550, levrek 600, palamutun tanesi ise 800 liradan liradan satılıyor.
YASAL UYARI
ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.