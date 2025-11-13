Tanesi 800 liradan alıcı buluyor: Bu sene tezgahlarda bereketi yok

Göç sürecinin bitmesiyle 750, bin lira arasında seyreden lüfer balığı şu an bin 500 lira ile bin 700 lira bandında tezgahlarda yerini alıyor. Geçen sene balıkçıların ağlarını şenlendiren palamuttan ise bu sene ses yok. Tezgahlarda bolluk gösteren hamsi ve sardalya ise 200, 250 lira bandında seyrederek vatandaşın favorilerinden oldu.