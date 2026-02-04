Tarihi alan definecilerin hedefi oldu. Bölge halkı çözüm istiyor

Yeraltında bulunan yapıların içerisine defalarca girdiğini söyleyen Hasan Ünlü isimli vatandaş ise, "Emekli olduktan sonra buraya pikniğe geldim. O zaman, şu anki halinden yüzde 80 daha iyiydi. Yapı, olduğu gibi belli oluyordu. Oval biçimde ve 2 metre derinliğindeydi ama şimdi defineciler talan etmişler. Altta hamam tipi yerleşim yeri var'' ifadelerini kullandı.