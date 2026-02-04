Tarihi alan definecilerin hedefi oldu. Bölge halkı çözüm istiyor
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan tarihi yer altı yapıları, defineciler tarafından adeta talan edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Gebeoğlu Tepesi, köylüler tarafından uzun yıllardır bilinen sur kalıntıları ve yer altı yerleşim alanlarıyla dikkat çekiyor. Gebeoğlu Tepesi'nin eteklerinde yer alan ve yaklaşık 500 metre uzunluktaki surlarla çevrili alandaki kalıntılar, defineciler tarafından talan edildi.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, defalarca yer altındaki odalara girdiklerini belirterek, bölgenin koruma altına alınmasını istedi.
Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgenin incelenerek koruma altına alınması gerektiğini belirtti.
Haberal, “3 yıl önce geldiğimiz alanla şu anki çok farklı. O zamanlar duvarlar, sütunlar tamamen vardı. Odalar görülüyordu ama şimdi deforme edilmiş. Arkeologların gelip burada bir araştırma yapmasını istiyoruz'' dedi.
Yeraltında bulunan yapıların içerisine defalarca girdiğini söyleyen Hasan Ünlü isimli vatandaş ise, "Emekli olduktan sonra buraya pikniğe geldim. O zaman, şu anki halinden yüzde 80 daha iyiydi. Yapı, olduğu gibi belli oluyordu. Oval biçimde ve 2 metre derinliğindeydi ama şimdi defineciler talan etmişler. Altta hamam tipi yerleşim yeri var'' ifadelerini kullandı.
Bölgeyi defalarca gezdiğini anlatan Ünlü, ‘’Buraya çok ekip getirdim'' diyerek gizemli yapıların geçmişine dair sorulara yanıt aradığını da vurguladı.
