Tarihi Asmalı Mescit'in restorasyonu tamamlandı. İbadete açılacak

Cami beden duvarlarında güçlendirme çalışmaları yapılırken, taş yüzeylerde temizlik, derz açma ve tamamlama uygulamaları gerçekleştirildi. İbadet mekânındaki zemin döşemeleri, kadınlar mahfili ve doğramalar başta olmak üzere tüm ahşap elemanlar yenilenirken elektrik ve mekanik sistemler de elden geçirilerek yeniden devreye alındı.

Restorasyonu tamamlanan Asmalı Mescit, 13 Mart 2026 tarihinde kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak.