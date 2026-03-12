Tarihi Asmalı Mescit'in restorasyonu tamamlandı. İbadete açılacak
12.03.2026 14:57
İHA
İzmir'in Konak ilçesindeki Asmalı Mescit'te sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi yapı, 13 Mart 2026'da ibadete açılacak.
Konak ilçesi Toraman Mahallesi'nde bulunan Asmalı Mescit'teki çalışmalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İzmir Valiliği arasında 2024 yılında yapılan protokol doğrultusunda 31 Ocak 2025 tarihinde başladı.
Yapının restorasyon ihalesi İzmir Valiliği tarafından gerçekleştirildi ve süreç, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje doğrultusunda sürdürüldü.
Çalışmalar kapsamında sonradan doldurulduğu tespit edilen bodrum kat ortaya çıkarılarak temizlendi, yapının güneybatı yönünde yer alan dolgu alanları kaldırıldı. Bodrum kat ve çevresinde sıva, zemin döşemesi, drenaj ve abdest alma mahalline yönelik imalatlar gerçekleştirildi.
Cami beden duvarlarında güçlendirme çalışmaları yapılırken, taş yüzeylerde temizlik, derz açma ve tamamlama uygulamaları gerçekleştirildi. İbadet mekânındaki zemin döşemeleri, kadınlar mahfili ve doğramalar başta olmak üzere tüm ahşap elemanlar yenilenirken elektrik ve mekanik sistemler de elden geçirilerek yeniden devreye alındı.
Restorasyonu tamamlanan Asmalı Mescit, 13 Mart 2026 tarihinde kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak.
