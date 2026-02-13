Tarihi bölgenin son hali içler acısı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştı

Böget Köyü Muhtarı Mustafa Özkan (63), köyde 3 gün önce kazı yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 3 metre derinliğinde kazı yapılmış. Yetkililerimiz kaçak kazıları takip ediyor ancak biz bu durumdan rahatsızız. Bunun bir an önce açılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz. Hem köyümüze bir gelir olur hem de çalışan insanlarımız burada ekmek parası kazanır.''