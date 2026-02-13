Tarihi bölgenin son hali içler acısı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan tarihi höyük, define avcılarının kaçak kazı girişimleri nedeniyle tahribata uğradı.
Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Helenistik ve Roma devirlerinde iskan edilen yaklaşık 500 metre çapındaki Böğet Höyüğü arkeolojik sit alanında bulunuyor.
Böget Köyü Muhtarı Mustafa Özkan (63), köyde 3 gün önce kazı yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yaklaşık 3 metre derinliğinde kazı yapılmış. Yetkililerimiz kaçak kazıları takip ediyor ancak biz bu durumdan rahatsızız. Bunun bir an önce açılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz. Hem köyümüze bir gelir olur hem de çalışan insanlarımız burada ekmek parası kazanır.''
Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Ahmet Özkan da höyük üzerinde yıllardır süregelen belirsizliğin ve kaçak kazıların son bulmasını istediklerini söyledi.
Özkan, "Höyüğümüzde çoktan beri kaçak kazılar yapılıyor. Bu kazılardan dolayı jandarmamız, güvenlik güçlerimiz devamlı geliyor, burayı kontrol ediyor. Gerekli çalışmaların yapılmasını ve bölgenin devletimize kazandırılmasını istiyorum" dedi.
