Tarihi çeşme asırlardır ayakta duruyor. Uyuz hastalığına şifa olduğu söyleniyor

Kahramanmaraş'taki tarihi kayıtlarda, yapının inşa sürecine ilişkin iki ayrı görüş öne çıkıyor. İlk görüşe göre hamamın, Sultan II. Selim döneminde Hicri 978/Miladi 1570 yıllarında yaptırıldığı belirtiliyor. Diğer görüşte ise yapının, Osman Çelebi bin İsa Divan tarafından 1550 yılında bölgeye kazandırıldığı aktarılıyor. Her iki tarihleme de yapının 16. yüzyıla dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor.