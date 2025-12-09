Tarihi çeşme asırlardır ayakta duruyor. Uyuz hastalığına şifa olduğu söyleniyor
Kahramanmaraş'ta bulunan ve 4 asırlık olduğu tahmin edilen Uyuz Pınarı Çeşmesi'nin çeşitli hastalıklara şifa olduğuna inanılıyor.
Kahramanmaraş'taki tarihi kayıtlarda, yapının inşa sürecine ilişkin iki ayrı görüş öne çıkıyor. İlk görüşe göre hamamın, Sultan II. Selim döneminde Hicri 978/Miladi 1570 yıllarında yaptırıldığı belirtiliyor. Diğer görüşte ise yapının, Osman Çelebi bin İsa Divan tarafından 1550 yılında bölgeye kazandırıldığı aktarılıyor. Her iki tarihleme de yapının 16. yüzyıla dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor.
Uyuz Pınarı Hamamı'nın bulunduğu noktanın, tarih boyunca Romalılar, Bizanslılar, Müslüman Araplar, Selçuklular, Dulkadiroğlu Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde şifa amaçlı kullanıldığı ifade ediliyor. Özellikle Dulkadiroğlu Beyliği döneminde bölgenin, cüzzam ve cilt hastalıklarının tedavisi için kullanılan önemli bir alan olduğuna dikkat çekiliyor.
Kapalı yapı içinden sürekli akan doğal kaynak suyunun, yüzyıllar boyunca uyuz, cilt rahatsızlıkları ve benzeri hastalıklar için tercih edildiği bilinirken, eser 20 yıl önce gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sayesinde hala ayakta duruyor.
Mahalle sakinleri, hamamdaki suyun yıllardır hiç kesilmeden aktığını söyledi. Vatandaşlardan Emine Küçük, "Bizim sularımız yaz mevsiminde 3-4 gün kesildi ancak bu su hiç kesilmedi" dedi. Hamza Çuhadar ise "Eskiden uyuz hastalığına yakalanan vatandaşlar, buraya gelip banyo yapınca iyileşiyormuş'' iddiasında bulundu.
