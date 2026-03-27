Tarihi Hititler öncesine dayanıyor. Sakin Şehir deniyor, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı
27.03.2026 12:52
İHA
Malatya'nın "Sakin Şehir" unvanına sahip ilçesi; kültürü ve yapısıyla öne çıkıyor. Kentteki tescilli yapıların çoğu bu ilçede yer alıyor.
Malatya'da bulunan bin 385 tescilli yapının 638'i, kentin tek unvanlı ilçesi, Sakin Şehir Arapgir'de bulunuyor. İlçede 75 dini ve kültürel yapı 509 sivil mimari eser ve 54 arkeolojik sit alanıyla zengin bir tarihi mirasa ev sahipliği yapıyor. Koru mahallesindeki taş, ahşap ve kerpiçten inşa edilen 157 yapı, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenerek koruma altına alındı.
TARİHİ ESKİLERE DAYANIYOR
İlçenin 5 il ve çok sayıda ilçenin kesişim noktasında bulunduğunu belirten Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, ilçenin tarihinin Hititler öncesine dayandığını ve birçok medeniyete de ev sahipliği yaptığını ifade etti.
BİRÇOK YAPI DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA
Arapgir'in, İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle önemli bir ticaret merkezi haline geldiğini belirten Kavas, ilçede özgün sivil mimari örneklerin bulunduğunu ve çok katlı konakların aile yapısına göre bölünebilecek şekilde inşa edildiğini söyledi.
Kavas, ilçedeki tescilli yapıların yanında çok sayıda yapının da tescil sürecinde olduğunu belirterek yüzlerce yapının da değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.
