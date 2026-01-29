Tarihi köprünün son hali içler acısı. Kemal Sunal filmine ev sahipliği yapmıştı
Aydın’ın Söke ilçesindeki Taşköprü’nün arkasında biriken plastik atıklar, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte tarihi yapıya zarar veriyor.
Aydın’ın Söke ilçesi Sarıkemer bölgesinde bulunan ve Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı İnatçı filmine de ev sahipliği yapan Taşköprü'nün son hali içler acısı.
Yapının arkasındaki çöpler ve plastikler, su seviyesinin yükselmesiyle hem köprüye baskıyı artırıyor hem de Ege Denizi'ne karışıyor.
Yaşanan durum karşısında üzgün olduklarını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yüzer bariyer sisteminin aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Bahattin Sürücü, "Kurak geçen yaz aylarında içinde yürünebilen bir nehir haline gelen Büyük Menderes’te yağmurlarla birlikte su seviyesi yükselmeye başladı. 584 km boyunca çeşitli etkenlerle kirlenen Büyük Menderes Nehri’nin en büyük sorunlarından birisi de katı atık kirliliği ve çöpler'' şeklinde konuştu.
Duyarsız ve bilinçsiz kişilerin derelere attığı atık malzemelerin Büyük Menderes’e ulaştığını dile getiren Sürücü, ‘’Suyun üzerinde yüzen çöplerin ilk durağı Söke’ye bağlı Sarıkemer’de bulunan Tarihi Taşköprü oluyor. Bunun nedeni de yükselen sularla birlikte köprünün kemerlerinin ağaç kütükleriyle dolması'' dedi.
Kemerlerden geçemeyen atıklar ve çöplerin köprünün arkasında birikerek geniş bir çöp adası oluşturduğunu söyleyen Sürücü, ‘’Atıklar daha sonra Milli Parkın delta bölümünün tam ortasından Ege Denizi’nde sonlanıyor'' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen kapsamlı temizlik çalışmalarında, köprünün dip çamurlarından bir sütun parçası çıkarılmıştı. Uzmanlar, bu parçanın Bizans dönemine ait olabileceğini ifade etmişti.
Denizde mikroplastiğe dönüşen atıkların deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini aktaran Sürücü, kurumların birlikte işbirliği yaparak çözebilecekleri bir konuyu kimsenin sahiplenmemesinden yakındı.
Sürücü, Taşköprü yıkılmadan ve plastik atıklar denize ulaşmadan yüzer bariyer sisteminin bir an önce takılmasını talep etti.
