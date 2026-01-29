Tarihi köprünün son hali içler acısı. Kemal Sunal filmine ev sahipliği yapmıştı

Bahattin Sürücü, "Kurak geçen yaz aylarında içinde yürünebilen bir nehir haline gelen Büyük Menderes’te yağmurlarla birlikte su seviyesi yükselmeye başladı. 584 km boyunca çeşitli etkenlerle kirlenen Büyük Menderes Nehri’nin en büyük sorunlarından birisi de katı atık kirliliği ve çöpler'' şeklinde konuştu.

Duyarsız ve bilinçsiz kişilerin derelere attığı atık malzemelerin Büyük Menderes’e ulaştığını dile getiren Sürücü, ‘’Suyun üzerinde yüzen çöplerin ilk durağı Söke’ye bağlı Sarıkemer’de bulunan Tarihi Taşköprü oluyor. Bunun nedeni de yükselen sularla birlikte köprünün kemerlerinin ağaç kütükleriyle dolması'' dedi.