Tarihi yapıya büyük saygısızlık ''2 bin yıllık miras, bir densizin elinde yok oldu''
20.12.2025 17:05
Büyük İskender'in surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti'nde bulunan aslan başlı çörten, kırılarak yok edildi.
Arkeolog Ümit Işın, Termessos Antik Kenti üzerinde daha önceki gezilerinde fotoğrafını çektiği aslan başlı çörtenin kırılarak yok edildiğini belirledi. Işın, çörtenin ve bağlı olduğu üst yapı elemanı olan tarihi eserin, en az 2 bin yıllık olduğunu açıkladı.
‘’BU FOTOĞRAFA NE YAZILIR?''
Tarihi yapıya yapılan saygısızlığa dair paylaşımda bulunan Ümit Işın, "Bu fotoğrafa ne yazılır? Cehalet mi, vurdumduymazlık mı, sahipsizlik mi? Sadece 'canı istedi' diye birinin verdiği zarar. Kırılan parçalar hâlâ yerde duruyor. Burası koca bir milli park” dedi.
Her yerde ‘’Kamera ile izlenmektedir’' tabelasının asılı olduğunu belirten Işın, “O hâlde soruyorum; bu tahribatı yapanlar nerede? Neden bulunmuyor? 2 bin yıldır ayakta kalan bir miras, bir densizin elinde yok oldu. Doğa ve tarih, zamana direndi ama ihmale direnemedi. Termessos'ta en sevdiğim detaylardan biriydi. Artık yok" diye konuştu.
Termessos Antik Kenti'nde 32 yıl bekçilik yapan Bekir Buyruk, "Tahminime göre yeni kırılmış, 10- 15 günlük gibi. Öğrenci grupları olabileceğini düşünüyorum. Taşa bakınca zaten önceden de çatlak, herhalde üzerine çıkmışlar ve kırılmış olabilir" dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Termessos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Koçak, çörtenin kırıldığı alana müzeden uzmanlarla birlikte gittiklerini belirtti:
"Tespit yaptık ve suç duyurusunda bulunduk. Kim olduğunu bilmiyoruz ama kameralardan bakılıyor. Parçaları orada. Muhtemelen birisi üzerine çıktı.''
ÇÖRTEN NEDİR?
Çörten veya gargoyle, özellikle gotik mimaride, oyulmuş veya şekillendirilmiş grotesk bir yapıdır. Suyu bir çatıdan alıp binanın yanlarından uzaklaştırmak için tasarlanmış bir oluğa sahiptir. Böylece suyun duvarlardan aşağı akıp aralarındaki harcı aşındırmasını önler.
