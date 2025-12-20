Tarihi yapıya büyük saygısızlık ''2 bin yıllık miras, bir densizin elinde yok oldu''

Her yerde ‘’Kamera ile izlenmektedir’' tabelasının asılı olduğunu belirten Işın, “O hâlde soruyorum; bu tahribatı yapanlar nerede? Neden bulunmuyor? 2 bin yıldır ayakta kalan bir miras, bir densizin elinde yok oldu. Doğa ve tarih, zamana direndi ama ihmale direnemedi. Termessos'ta en sevdiğim detaylardan biriydi. Artık yok" diye konuştu.

Termessos Antik Kenti'nde 32 yıl bekçilik yapan Bekir Buyruk, "Tahminime göre yeni kırılmış, 10- 15 günlük gibi. Öğrenci grupları olabileceğini düşünüyorum. Taşa bakınca zaten önceden de çatlak, herhalde üzerine çıkmışlar ve kırılmış olabilir" dedi.