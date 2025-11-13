Tarihi yapıya büyük saygısızlık: Ölümsüzlük Köprüsü olarak da biliniyor
13.11.2025 10:41
İHA
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olduğu tahmin edilen Misis Köprüsü'ne sprey boya ile yazılama yapıldı.
Ölümsüzlük Köprüsü adıyla da bilinen tarihi yapıya bazı şahıslar tarafından sprey boya ile yazılama yapılarak zarar verildi. Ceyhan Nehri üzerinde bulunan köprünün daha önce de bu tarz eylemlere maruz kaldığı ifade edildi.
Düzgün kesme taşlarla inşa edilen yaklaşık 130 metre uzunluğundaki köprü, Roma döneminde yapılmasına ve birçok deprem görmesine rağmen ayakta kaldı.
Sivri kemerli dokuz gözü olan köprünün yapımını kimi araştırmacılar 3. yüzyılda hüküm süren Roma İmparatoru Valerianus dönemiyle ilişkilendirirken, bazıları da 4. yüzyılda hüküm süren II. Constantius dönemine atfediyor. Günümüzde, köprünün tarihinin daha eskiye dayandığı ve 1. yüzyılda İmparator Vespasianus döneminde inşa edilmiş olabileceği öne sürülüyor.
Ölümsüzlük ilacını bulan Lokman Hekim'in bu ilacı yazdığı kağıtın, Misis Köprüsü'nde elinden uçtuğuna da inanılıyor. Köprüye bu nedenle ‘’ölüm
