Tarihin ilk apartmanı Frig Vadisi'nde. 2 bin yıldır çözülmeyen gizem

Devasa bir tüf kaya kütlesi oyularak yapılan kale, barınma ve savunma amacıyla kullanıldı. Güneş ışığından faydalanan Avdalaz'da yerin dibine doğru inen bir tünel de yer alıyor.

Günümüzde yaklaşık 30 metreden sonra taşlarla kapatılmış olan bu tünelin, bir su kuyusu mu yoksa olası acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış gizli bir geçit mi olduğu ise yaklaşık 2 bin yıldır gizemini koruyor.