Tarihin ilk apartmanı Frig Vadisi'nde. 2 bin yıldır çözülmeyen gizem
13.01.2026 12:57
Afyonkarahisar'da yaşanan kar yağışı sonrası, yaklaşık 3 bin yıllık Frig Vadisi beyaza büründü. Bölge, zengin tarihiyle dikkat çekiyor.
Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir üçgeninde yer alan Frig Vadisi, eski bir yanardağ olan Türkmen Dağı'nın tüfleriyle örtülü yapısıyla dikkat çekiyor.
M.Ö. 900-600 yılları arasında Frigler tarafından iskan edilen vadi, volkan tüfünün kolay işlenebilir bir kayaç olması nedeniyle oyma ve yontma gibi çeşitli amaçlarla kullanıldı.
Bölgede ana tanrıça Kybele’ye adanmış açık hava tapınakları, sunaklar ve kaya mezarları gibi pek çok yapı günümüze kadar ulaştı.
Frigler ve Bizanslar tarafından oyarak inşa edilen Deliktaş Kalesi ve Penteser Kalesi de vadideki doğal yapılar arasında yer alıyor.
Hint-Avrupa kökenli olmalarına rağmen kısa sürede Anadolu'ya uyum sağlayan Frigler, maden ve ağaç işçiliğinde ön plana çıkmışlardı.
Arazide, M.Ö. 2 ya da 3. yüzyılda inşa edildiği bilinen ve tarihin ilk apartmanı olduğu belirtilen Avdalaz Kalesi de bulunuyor.
Devasa bir tüf kaya kütlesi oyularak yapılan kale, barınma ve savunma amacıyla kullanıldı. Güneş ışığından faydalanan Avdalaz'da yerin dibine doğru inen bir tünel de yer alıyor.
Günümüzde yaklaşık 30 metreden sonra taşlarla kapatılmış olan bu tünelin, bir su kuyusu mu yoksa olası acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış gizli bir geçit mi olduğu ise yaklaşık 2 bin yıldır gizemini koruyor.
