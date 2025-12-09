Tarlada 60, markette 150 lira. Kuraklık rekolteyi düşürdü
09.12.2025 10:20
Son Güncelleme: 09.12.2025 10:20
İHA
Antakya'da kuraklık sebebiyle rekoltenin yarıya düştüğü yer fıstığında hasat başladı. Yer fıstığı tarladan 60 TL'den, market raflarında da 120 ile 150 TL aralığında alıcı buluyor.
Türkiye'nin tarım sektöründe önem taşıyan şehirlerinden Hatay'da yer fıstığı hasatı başladı. Antakya'nın Arpahan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yusuf Fakıoğlu, 10 dönümlük arazisinde yer fıstığı hasatı yapıyor.
Kuraklık sonucunda normalin altında gelişen ve olgunlaşamayan yer fıstığında verim geçen yılın yarısına düştü. Hasadını yaptığı yer fıstığının tarladan 60 TL ile 100 TL'de aralığında satıldığını söyleyen Fakıoğlu, "Tarladan market raflarına giden yer fıstığı 120 TL ile 150 TL arasında alıcı buluyor" dedi.
"FISTIĞIN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK"
Kuraklıktan dolayı fıstığın bu yılki verimi üzerine konuşan Yusuf Fakıoğlu, “Bu yıl kuraklıktan dolayı verim zayıf çıktı. Yer fıstığı yetişene kadar suya ihtiyaç duyar. Yer fıstığı yetiştikten sonra su ihtiyacı olmaz. Yetiştikten 20 gün sonra hasat edilir. Yer fıstığın ekimi ile hasat arasında 6 aylık bir süreç var. Bu yılki fiyatlar normal seviyede gidiyor. Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var. Yer fıstığının maliyeti çok yüksek o yüzden bize göre ucuz kalıyor” dedi.
"KALİTESİNE GÖRE FİYATI DA DEĞİŞİYOR"
Yusuf Fakıoğlu, yer fıstığının kalitesine göre fiyatının da değiştiğini söylüyor. Fıstığın market ve tarla fiyatları üzerine, "Kilosu bu yıl 60 TL ile 100 TL arasında kalitesine göre fiyatı değişiyor. Marketlerde de 120 TL ile 150 TL arasında satışa sunuluyor. Geçen yıl fıstığın kilosunu 80 ile 100 TL arasında veriyorduk ama ürünümüz kaliteliydi. Bu yıl ise kalite biraz zayıf kaldı. Kuraklık yüzünden ürünlerimiz tam olarak olgunlaşmadı. Bu yüzden zayıf kaldı. Zayıf kaldığı için de bu yıl hasattan az verim aldık. Geçen yılki verim bu yılki verimin iki katıydı ve ürün de güzeldi" dedi.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.