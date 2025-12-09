Tarlada 60, markette 150 lira. Kuraklık rekolteyi düşürdü

Yusuf Fakıoğlu, yer fıstığının kalitesine göre fiyatının da değiştiğini söylüyor. Fıstığın market ve tarla fiyatları üzerine, "Kilosu bu yıl 60 TL ile 100 TL arasında kalitesine göre fiyatı değişiyor. Marketlerde de 120 TL ile 150 TL arasında satışa sunuluyor. Geçen yıl fıstığın kilosunu 80 ile 100 TL arasında veriyorduk ama ürünümüz kaliteliydi. Bu yıl ise kalite biraz zayıf kaldı. Kuraklık yüzünden ürünlerimiz tam olarak olgunlaşmadı. Bu yüzden zayıf kaldı. Zayıf kaldığı için de bu yıl hasattan az verim aldık. Geçen yılki verim bu yılki verimin iki katıydı ve ürün de güzeldi" dedi.