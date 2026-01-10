Tarlada para etmiyor ama sağlığa birçok faydası var. 4 gün boyunca suda bekletiliyor
İlk bakışta portakala benzeyen turunç meyvesi, Kozanlı kadınlar tarafından kara kazanlarda kaynatılıyor. Şifalı meyveden hem reçel hem de ekşi sos yapılıyor.
Narenciye üretiminin önemli merkezlerinden Adana'da portakala benzeyen turunç meyvesi, kadınların elinden ekonomik değere dönüşüyor. Kozan'ın Acarmantaş Mahallesi'nde girişimci kadınlar tarafından dalından toplanan meyvenin kabuklarıyla reçel, iç kısmıyla ise ekşi sos yapılıyor.
Kadınlar, meyvenin kabuklarını çamaşır kazanında rende usulüyle temizliyor. Kabuklar tek tek soyulup haşlandıktan sonra acısının çıkması için 4 gün boyunca suda bekletiliyor. İnci gibi ipe dizilen turunç kabukları, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Ardından bölgenin lezzetleri arasında reçel olarak yerini alıyor.
Gülsüm Pazarcı, "Tarlada kilosu 5 TL olan turunç, kazana girince 200-300 TL arasında alıcı buluyor. Kabuğundan reçel, posasından ekşi yapıyoruz. Ekşinin fiyatı da 300 TL. Çok fazla emek var" dedi.
Üreticilerden Özlem Dinler ise "Turunç tarlada para etmiyor ama biz kadınlar olarak onu değerlendiriyoruz. İmece usulüyle birbirimize destek oluyor, reçel ve ekşi sos üretiyoruz. Posasından yapılan ekşi sos, tansiyon ve şeker hastalarına iyi geldiği için yoğun talep görüyor. Hazırlanması 5 gün sürüyor'' şeklinde konuştu.
Dinler, "İpe dizdikten sonra 2 gün bekletiliyor, ardından 3 saat kara kazanda odun ateşinde pişirilip kavanozlara alınıyor ve vakumlanıyor. Yılda yaklaşık 5 ton üretim yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden Türkiye'nin her yerinden talepler alıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Turunç reçeli yapımına yardım eden Gülizar Dinler de "Televizyon başında vakit geçirmek yerine hem ülke hem ev ekonomisine katkı sunuyoruz. Para kazandıkça mutlu oluyoruz'' diye konuştu.
Turunç meyvesinin içerisinde çeşitli vitaminler, mineraller, fenolik bileşikler ve terpenoidler bulunuyor. Fenoliklere ait flavonoidlerin, sağlığa faydalı bileşikler arasında yer aldığı ifade ediliyor.
