Tartarken zorlandılar: Kurbanlık Poyraz'a servet isteniyor

29.04.2026 11:52

DHA

Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Sivas'ta 1 ton 180 kilogramlık Poyraz isimli boğa alıcısını bekliyor.

Tartarken zorlandılar: Kurbanlık Poyraz'a servet isteniyor
DHA

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Sivas'ta kurbanlıklar satışa çıkmaya başladı.

 

Merkeze bağlı Kumyurt köyünde yaklaşık 40 yıldır büyükbaş yetiştiriciliğiyle uğraşan Mehmet Kars'a ait montofon cinsi Poyraz isimli boğa, iri yapısı ve kilosu ile görenlerin dikkatini çekiyor.

Tartarken zorlandılar: Kurbanlık Poyraz'a servet isteniyor 1
DHA

Doğal ve kuru yem ile beslenen ve 1 ton 180 kilogram gelen boğa, satışa çıkarıldı. Şimdiden müşterilerin gözdesi haline gelen boğaya 435 bin TL fiyat biçildi.

Tartarken zorlandılar: Kurbanlık Poyraz'a servet isteniyor 2
DHA

Kurban Bayramı telaşının başladığını söyleyen Mehmet Kars, "Ağırlığı 1 ton 180 kilogram. Müşterilerimizin de gözdesi haline geldi. Görenler hayran kalıyor. Şu an bu tosunumuza 435 bin lira istiyoruz." dedi.

Tartarken zorlandılar: Kurbanlık Poyraz'a servet isteniyor 3
DHA

Hayvanların iriliği konusunda küçükken sütle beslenmesinin önemli olduğunu belirten Kars, "Bu hayvanları buzağı iken emzirmek çok önemli. Ben uygun yaşına gelene kadar buzağıyı emziririm." diye konuştu.

 

Çiftlik işletmecilerinden Serhat Kars ise "Hayvanımız tamamen doğal yemlerle beslenmiştir. Poyraz'ın bir hayli talibi var. Poyraz'ı tartarken oldukça zorlandık. Hayvan kantara sığmadı. Ben bunu kamyona yükleyip, büyük kantara götürüp tarttırdım" diye konuştu.

