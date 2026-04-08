Tartıştığı komşusunun dükkanının önüne duvar ördürdü. "Aracımı bile çıkaramıyorum"
08.04.2026 15:03
Son Güncelleme: 08.04.2026 15:05
DHA
Bursa'da bir kişi, yer meselesi yüzünden tartıştığı dükkan komşusunun iş yerinin önüne tuğladan duvar ördü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu'nda dükkanı bulunan oto lastik işletmecisi Bora Yalım ile komşusu A.T. arasında iddiaya göre yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından A.T., bir inşaat firmasıyla anlaşarak Yalım'ın iş yerinin önüne tuğladan duvar ördürüp, önüne konteyner koydurdu.
Dükkanın girişinin kapatılmasıyla işletmenin faaliyetleri durma noktasına geldi.
"ARACIM ALTI GÜNDÜR İÇERİDE DURUYOR"
Yaşanan duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Bora Yalım, duvar örülen alanın hisseli tapusunun bulunduğunu ve üç kişiye ait olduğunu iddia ederek şunları söyledi:
"Kendisi bize tepki olsun diye böyle bir şey yaptı. Dükkanımızın önünü kapattı. Kira ödeyemeyecek hale geldik. Aracım altı gündür içeride duruyor, onu da çıkaramıyorum. Resmen ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Yetkililerin bu olaya el atmasını istiyorum."
