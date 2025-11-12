Taş ocağı yarış pistine dönüştürüldü, 100'ü aşkın sporcu mücadele etti
12.11.2025 12:23
DHA
Rize'de Senoz Vadisi’nde faaliyetini tamamlayan taş ocağı, enduro ve ATV yarışlarına pist olarak spor turizmine kazandırılacak.
Çayeli ilçesi Senoz Vadisi’nde yıllar önce yamaç alana kurulan ve faaliyetini tamamlayan taş ocağı, çalışmalar sonucu, enduro ve ATV yarış pistine dönüştürüldü.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 2’nci ayağı, taş ocağında 2 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.
Sert zemin, dik yamaçlar ve doğal engellerin yer aldığı alanda 100’ü aşkın sporcu, kıyasıya mücadele ederken, seyirciler ise motor ve dere sesinin buluştuğu eşsiz atmosfer yaşadı.
Taş ocağının doğal yapısı, yarışlara hem zorluk hem de görsel zenginlik kattı. Yarışın ardından federasyon ve yerel yönetim yetkilileri, alanın kalıcı pist olarak kullanılmasına ilişkin ortak çalışma başlattı.
Rize Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TMF iş birliğinde ortaya çıkan proje, taş ocaklarının faaliyet sonrası doğaya kazandırılarak turizm ve spor amaçlı değerlendirilebileceğini gösterdi.
Rize Valiliği ile TMF’nin girişimleriyle yarış için akreditasyon sürecine girilen pistin, ulusal yarışların yanı sıra uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapması hedefleniyor.
Spor turizmine kazandırılacak olan taş ocağının, şampiyonaların yanında motosiklet ve adrenalin tutkunlarının da yeni adresi olması bekleniyor.
Şehir olarak arazi anlamında kısıtlı imkanlara sahip olduklarını kaydeden Vali Baydaş, “Yeni taş ocakları, işleyen taş ocakları da var ama kapanan, yani faaliyeti biten taş ocaklarının turizme kazandırılması ile ilgili altyapıyı yapıyoruz. Federasyon yetkililerimiz bu projeyi, var olan imkanı en iyi değerlendirmenin yolu olarak gördü. Biz artık spor turizmi derken, bütün kurumların da aynı anda hızlı bir biçimde organize olabildiği bir spor turizmi şehrinden bahsediyoruz. Arkadaşlarımız da o spor kültürüne, turizm kültürüne adapte oldular. Onlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
