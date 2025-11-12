Taş ocağı yarış pistine dönüştürüldü, 100'ü aşkın sporcu mücadele etti

Şehir olarak arazi anlamında kısıtlı imkanlara sahip olduklarını kaydeden Vali Baydaş, “Yeni taş ocakları, işleyen taş ocakları da var ama kapanan, yani faaliyeti biten taş ocaklarının turizme kazandırılması ile ilgili altyapıyı yapıyoruz. Federasyon yetkililerimiz bu projeyi, var olan imkanı en iyi değerlendirmenin yolu olarak gördü. Biz artık spor turizmi derken, bütün kurumların da aynı anda hızlı bir biçimde organize olabildiği bir spor turizmi şehrinden bahsediyoruz. Arkadaşlarımız da o spor kültürüne, turizm kültürüne adapte oldular. Onlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.