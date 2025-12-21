Tek başına 5 metrekarelik dükkanda çalışıyor. Zevkli ama stresli bir iş

İlerleyen yaşına rağmen her gün dükkana gelerek tezgahına oturduğunu ve saat tamiri yaptığını anlatan Aytaş, “17-18 yaşlarında başladım, yaş 78. Abilerimin yanında öğrendim. İki ağabeyim Zonguldak’ta saatçiydi, onlar vefat etti. Biz bu işi devam ettiriyoruz böyle. 60 sene oldu. Öğrendikten sonra zevkli ama stresli meslek. Bir ölüyü canlandırmak gibi. Bozuk saati tamir etmek onun gibi bir şey, zevkli. Gelen çok, mümkün mertebe hallediyoruz vatandaşın işini. Sanatkara değer verilmezse meslek yavaş yavaş biter ama arz talep meselesi. Zamanla yine birileri öğrenecek bu işi. Çünkü tamirci olmayınca millet ne yapsın, saatini atsın mı? Yapılması lazım. Değerli saati varsa bozuk saati atsın mı? Arz talep meselesi, illa birileri öğrenecek yapacak bu işi. Bana bir tezgah yetiyor. Tezgaha oturdum mu bana yetiyor. Öğrenmek isteyen iyi bir ustanın yanında ekmek yer bu meslekten çünkü iyi bir meslek. Herkes yapamıyor, yaptıktan sonra fazla yapan olmuyor, kazanç fazla oluyor. Kendim çalışıyorum, yaş var ama gittiği yere kadar gidecek” diye konuştu.