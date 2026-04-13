Tek başına değil, iki kişi yapılıyor. Ağızları tatlandıran lezzetin sırrı 3 saatte gizli

Gürdal, helvanın yapımında en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ederek, "Her hafta eşimle biz bu helvayı hazırlıyoruz. Helvanın hazırlanması çok zahmet ve meşakkat istiyor. Eşim olmadan bunu yapma şansım yok. Helva tek başına yapılmıyor, iki kişi olması gerekiyor." dedi.

Kadriye Gürdal ise helva yapımında eşine 30 yıldır yardım ettiğini belirterek, "Helvanın yapımı çok zor olsa da eşimle birlikte hazırlıyoruz. Bazı günler şehir içinde bazı günler yaylalara giderek helvayı satışa sunuyor. Helvaya ilgi oldukça fazla." ifadesini kullandı.