Tekerlekli sandalyesiyle öğrencilerine umut oluyor

Doğuştan kas hastası olan Serap öğretmen, hastalığını ilkokul yıllarında sürekli yere düşmesiyle fark ettiklerini aktardı. Hastalığından dolayı eğitiminde birçok zorbalığa maruz kaldı. Hatta üniversitede yaşadığı zorbalık eğitimini yarıda bırakmasına neden oldu. Tüm zorluklara rağmen yeniden üniversite sınavına girerek "Kardan adam yaparız ya güneş çıkınca yavaş yavaş erir. Ben de öyleyim. Bir gün yazı yazabiliyorsam ertesi gün yazamıyorum. Öğrencilerime hastalığımı anlatırken Şarj aletinin içindeki bakır teli düşünün o tel olmazsa telefon şarj olmaz diyorum. 'Hocam o zaman nasıl çalışıyorsun?' diye soruyorlar. Bu nedenle bana 'star teacher' diyorlar. '18 yaşında ölürsün' denilmesine rağmen hayallerimden hiç vazgeçmedim." dedi.Süleyman Demirel Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazanan ve eğitimini başarıyla tamamlayan Akın, şimdi tekerlekli sandalyesiyle öğrencilerine hayalini kurduğu İngilizce eğitimini veriyor.