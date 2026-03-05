Tekirdağ'da deniz çekilince ortaya çıktı. Hikayesi dilden dile dolaşıyor
05.03.2026 13:51
İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin yaklaşık 7 metre çekilmesiyle Kral yolu ortaya çıktı. Zamanla hasar görmüş olan bu yolun hikayesi ise dilden dile dolaşıyor.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde her yıl belirli dönemlerde yaşanan deniz çekilmesi bu yıl da dikkat çekti. Deniz seviyesinin yaklaşık 7 metre kadar geri çekilmesiyle birlikte normalde su altında kalan ve şehirde vatandaşlar arasında 'Kral yolu' olarak bilinen kayalık alanlar gün yüzüne çıktı.
Denizin çekildiği bölgede oluşan kayalıkların üzerinde toplanan onlarca martı ise sığ sularda bulunan küçük balıkları avlamaya çalıştı.
Öte yandan denizin çekildiği alan drone ile havadan görüntülenirken, kayalıkların geniş bir alana yayıldığı görüldü. Bölgedeki deniz çekilmesinin her yıl bu mevsimlerde rüzgar ve gelgit etkisiyle meydana geldiği biliniyor.
KRAL YOLU EFSANESİ
Tekirdağ’ın Marmara kıyısında yer alan Barbaros Mahallesi’nde nesilden nesile aktarılan bir efsane, bölgede denizin içinde bulunduğu söylenen eski bir yolun hikâyesini anlatıyor. Rivayete göre bu yol, bir aşk hikâyesinin ardından yaşanan trajedinin izlerini taşıyor.
Anlatılanlara göre geçmişte Barbaros’ta yaşayan bir bey bulunuyordu. Tekirdağ Beyi’nin oğlu, Barbaros Beyi’nin kızına âşık olur ve babasından kızın ailesinden istemesini rica eder. Ancak Barbaros Beyi kızını vermek için bir şart öne sürer: Tekirdağ’dan Barbaros’a kadar deniz kıyısını takip eden bir yol yapılması.
Tekirdağ Beyi bu şartı kabul ederek kıyı boyunca uzanan yolu yaptırır. Yolun tamamlanmasının ardından iki genç evlenir. Ancak mutlulukları uzun sürmez. Rivayete göre bir gün Tekirdağ’dan Barbaros’a doğru ilerlerken deniz aniden kabarır. Deniz kıyısındaki yolda ilerleyen araba, atlar ve iki genç dalgaların etkisiyle denize sürüklenir ve açık denizde hayatlarını kaybeder.
Bu trajedinin ardından Barbaros Beyi’nin büyük bir üzüntü yaşadığı ve yol yapılmasını şart koştuğu için kendisini sorumlu tuttuğu anlatılır.
Bölgede anlatılanlara göre o günden bu yana denizin içinde taşlardan oluşan bir yol kalıntısı bulunuyor. Yerel halk arasında bu kalıntıların efsanede anlatılan yolun izleri olduğuna inanılıyor.
