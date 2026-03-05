Tekirdağ'da deniz çekilince ortaya çıktı. Hikayesi dilden dile dolaşıyor

Tekirdağ Beyi bu şartı kabul ederek kıyı boyunca uzanan yolu yaptırır. Yolun tamamlanmasının ardından iki genç evlenir. Ancak mutlulukları uzun sürmez. Rivayete göre bir gün Tekirdağ’dan Barbaros’a doğru ilerlerken deniz aniden kabarır. Deniz kıyısındaki yolda ilerleyen araba, atlar ve iki genç dalgaların etkisiyle denize sürüklenir ve açık denizde hayatlarını kaybeder.

Bu trajedinin ardından Barbaros Beyi’nin büyük bir üzüntü yaşadığı ve yol yapılmasını şart koştuğu için kendisini sorumlu tuttuğu anlatılır.

Bölgede anlatılanlara göre o günden bu yana denizin içinde taşlardan oluşan bir yol kalıntısı bulunuyor. Yerel halk arasında bu kalıntıların efsanede anlatılan yolun izleri olduğuna inanılıyor.