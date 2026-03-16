Tekirdağ'daki kreşte öğrencilere şiddet davasında karar
16.03.2026 10:58
İHA, AA
Tekirdağ'daki özel bir kreşte çalışan iki öğretmenin çocuklara defalarca şiddet uyguladığı görüntüler kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Olayla ilgili davada karar açıklandı.
DÖRT SANIĞA HAPİS CEZASI
Tekirdağ'da Ağustos 2022'de çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen annenin dikkati, kreşte uygulanan öğretmen şiddetini ortaya çıkartmıştı.
Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte kreşte yaklaşık dört yıl önce öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı.
Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, çocuklarının şiddet gördüğünü iddia eden aileler ile taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y., müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ve E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verdi.
NE OLMUŞTU?
Ağustos 2022'de çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü.
Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Savcı mütalaasında, sanık S.M. için "kasten basit yaralama", "kötü muamele" suçlarından 13 yıla, B.Y. için "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 10 yıla, T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan ikişer yıla kadar hapis cezası istemişti.
