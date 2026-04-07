Tekneler karaya oturmuştu. Su seviyesi arttı
07.04.2026 10:34
İHA
Son yıllarda sıklıkla kuraklıkla gündeme gelen Eber Gölü'nde son yaşanan yağışlarla birlikte su seviyesi gözle görülür şekilde yükselirken, suların çekildiği bölgede karaya oturan teknelerin bulunduğu alanların yeniden suyla dolması ise seviyenin yükseldiğinin en net hali olarak ortaya çıktı.
Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olma özelliğini taşıyan ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'nde son yaşanan yağışların ardından sevindirici bir gelişme yaşandı.
Gölde su seviyesi gözle görülür bir şekilde artarken, artan su seviyesi ile birlikte göldeki canlı popülasyonunun da eski haline gelmesi bekleniyor.
Yaşanan sevindirici gelişme ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Eber Gölü Alan Kılavuzu ve Rehberi Kadir Ateş, "2026 nisan ayı yağışlarıyla birlikte Gölü en fazla besleyen Akarçay sayesinde göldeki seviyenin yüzde 40 seviyelerine kadar çıktığını görmekteyiz. Yağışlarım bu şekilde devam etmesi ile seviyenin daha fazla artacağını söyleyebiliriz. Su seviyesinin artması ile birlikte gölün eski canlılığını kavuşacağını da göreceğiz" dedi.
