Tekneler karaya oturmuştu. Su seviyesi arttı

Yaşanan sevindirici gelişme ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Eber Gölü Alan Kılavuzu ve Rehberi Kadir Ateş, "2026 nisan ayı yağışlarıyla birlikte Gölü en fazla besleyen Akarçay sayesinde göldeki seviyenin yüzde 40 seviyelerine kadar çıktığını görmekteyiz. Yağışlarım bu şekilde devam etmesi ile seviyenin daha fazla artacağını söyleyebiliriz. Su seviyesinin artması ile birlikte gölün eski canlılığını kavuşacağını da göreceğiz" dedi.