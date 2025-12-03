Teknoloji gelişince kaderine terk edildi. 'Delikli Bent' 2 bin yıllık tarihe sahip
03.12.2025 15:20
İHA
Manisa'da bulunan Delikli Bent turizme kazandırılmayı beklerken, bölgenin önemli bir yürüyüş rotası olabileceği belirtiliyor.
Manisa’nın Selendi ilçesinde, Bekiragalar ve Çinan bölgesinde yer alan, eski dönemlerde su değirmenlerinin su kaynağını sağlayan Delikli Bent, yıllardır gözden uzak bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor.
Delikli Bent’in, geçmişte bölgedeki değirmene su taşıyan kaynağın başlangıç noktasını oluşturduğu biliniyor. Bent, 2 bin yıl öncesine uzandığı tahmin edilen antik Yıldız ve Dırazlar kaya mezarlarının güzergâhında yer alıyor. Yapının üst bölümünde, el ile işlenerek yapıldığı düşünülen bir yarığın bulunduğu ifade ediliyor.
Yapıda yer alan iki adet kaya deliğinin, çaydan akan suyun aşındırması sonucu oluştuğu tahmin edilirken, bölge halk arasında "Delikli Bent" veya "Delik Düven" olarak adlandırılıyor.
''GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER''
Bölgenin doğal ve kültürel açıdan büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Şaban Gürcan, "Delikli Bent gerçekten doğa harikası bir oluşum, görülmeye değer bir yer. Eskiden üstündeki yarıktan salınan bir levha ile sular bir setle toplanır, değirmene su taşınırdı. Yüksek noktadan çarklara salınan su, değirmen taşını döndürürdü. Bu sayede buğdaylar un haline gelirdi. Ancak sonraki yıllarda Delikli Bent’ten gelen suyla çalışan bu değirmen, teknolojiyle yarışamayarak işlevsiz kaldı" dedi.
Gürcan, "Buranın doğal güzellikleri iyi planlanırsa çok değerli bir yürüyüş rotası haline gelebilir. Hem tarihi hem doğal dokusuyla Selendi’ye önemli katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.