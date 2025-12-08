Teknoloji mesleğini etkiledi ama işini hala tutkuyla yapıyor

Fotoğrafçılıktan başka bir iş yapmadığını belirten Özkendirci, "İş yerimi ortak olarak açmıştık. Merhum Fethi ağabey vardı. Onunla ortak olarak iş yeri açtık. Beraber çalıştık. 6 ay sonra İzmir'e yerleşeceğini söyledi ve İzmir'e gitti. Ondan sonra ben fotoğrafçılığa devam ettim. Geçmiş yıllarda fotoğrafçılık çok güzel meslekti. Biz o zaman rötuş yapıyorduk. Filmlerle fotoğraf çekiyorduk. Yani gerçekten o günleri arıyorum. Filmli fotoğraflar daha güzeldi. Teknoloji mesleğimizi bitirdi. Herkes telefonlarla fotoğraf çekiyor. Meslek ister istemez etkilendi. Teknoloji mesleğimizi etkiledi. Yüksek kaliteli fotoğraf çeken telefonlar var. Telefonlarla dış çekim bile yapıyorlar. Gerçekten de mesleğimiz bitti. Eski fotoğrafçılık bitti" şeklinde konuştu.