Teknoloji mesleğini etkiledi ama işini hala tutkuyla yapıyor
08.12.2025 15:45
İHA
Gaziantep'te yaşayan Recep Özkendirci, çocukluk hayalindeki mesleği 55 yıldır tutkuyla sürdürüyor. Fotoğrafçı, gelişen teknolojiyle beraber mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi.
Çocukluğunu Almanya'da geçirmiş ve 14 yaşında memleketi Gaziantep'e dönen Recep Özkendirci, Almanya'da başlayan fotoğrafçılık merakını mesleğe dönüştürdü. Özkendirci, yolun başında ihtiyaçlarını karşılamak için başladığı meslekte kendini çıraklıktan geliştirmeye başladı. Bir zaman sonra Özkendirci, kendine ait bir stüdyo açtı ve hayatının büyük bir bölümünü fotoğrafçılığa adadı.
"TEKNOLOJİ MESLEĞİMİZİ ETKİLEDİ"
Fotoğrafçılıktan başka bir iş yapmadığını belirten Özkendirci, "İş yerimi ortak olarak açmıştık. Merhum Fethi ağabey vardı. Onunla ortak olarak iş yeri açtık. Beraber çalıştık. 6 ay sonra İzmir'e yerleşeceğini söyledi ve İzmir'e gitti. Ondan sonra ben fotoğrafçılığa devam ettim. Geçmiş yıllarda fotoğrafçılık çok güzel meslekti. Biz o zaman rötuş yapıyorduk. Filmlerle fotoğraf çekiyorduk. Yani gerçekten o günleri arıyorum. Filmli fotoğraflar daha güzeldi. Teknoloji mesleğimizi bitirdi. Herkes telefonlarla fotoğraf çekiyor. Meslek ister istemez etkilendi. Teknoloji mesleğimizi etkiledi. Yüksek kaliteli fotoğraf çeken telefonlar var. Telefonlarla dış çekim bile yapıyorlar. Gerçekten de mesleğimiz bitti. Eski fotoğrafçılık bitti" şeklinde konuştu.
"KEŞKE O GÜNLER GERİ GELSE"
Eski günlerini aradığını belirten Özkendirci, "Keşke o günler geri gelse. Fakat dış çekimlerimiz oluyor. Düğün ve dış çekimlerimiz oluyor. Ama düğün salonlarında herkes artık telefonla fotoğraf çektiriyor. Vesikalık çekimlerimiz oluyor. Onlarla devam ediyoruz. Eski ortamlarımız, fotoğrafçılık günlerimiz olsa mesleğe devam ederim. Ama şimdi dijital ortam mesleği bitirdi. Bu şekilde olsa ve dünyaya bir daha gelsem kesinlikle artık fotoğrafçılık yapmam. Gençlere tavsiyem kesinlikle fotoğrafçılık mesleğini seçmeyin" diye konuştu.
