Temeli 500 yıl önce atıldı. 7 tepenin en kıymetli yapıları arasında yer alıyor

Külliyenin haziresinde "Bayezid-i Veli" olarak bilinen Sultan 2. Bayezid'in türbesinin de bulunduğunu anlatan Pektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Caminin hemen karşısında İstanbul Üniversitesinin giriş kapısı yer almaktadır. Ancak orası aslında o dönemde Osmanlı Sarayı'nın bulunduğu yerdir. Buraya bir süre sonra eski saray denilmiştir. Yeni saray, 'Topkapı Sarayı' olarak bildiğimiz yerdir.''