Temeli 500 yıl önce atıldı. 7 tepenin en kıymetli yapıları arasında yer alıyor

Osmanlı mimarisinin erken örneklerinden Beyazıt Camisi; Kapalıçarşı, Sahaflar Çarşısı ve İstanbul Üniversitesi'nin kesiştiği noktadaki konumuyla ilgi odağı oluyor.
Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan 2. Bayezid tarafından 16. yüzyılın başlarında yaptırılan cami, yalnızca ibadet mekanı olarak değil, çevresindeki külliye unsurlarıyla da dikkati çekiyor.
Beyazıt Meydanı'nın simge yapısı olan caminin çevresinde Kapalıçarşı, Sahaflar Çarşısı, İstanbul Üniversitesi, kütüphaneler ve yayınevleri faaliyetini sürdürüyor.
İstanbul'un geçmişine dair önemli izler taşıyan cami, turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Meydana bakan cephesi ve avlusuyla gün boyu hareketliliğe tanıklık eden cami, özellikle cuma namazları ve kandil günlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.
Caminin mimarisi, Osmanlı'da merkezi kubbeli plan anlayışının olgunlaşma sürecini yansıtıyor. Geniş harim mekanı, kubbe ve yarım kubbelerle kademelenen örtü düzeni sayesinde ferah bir iç hacim sunan cami, avlu düzeni ve revaklarıyla klasik mimarinin öğelerini taşıyor.
Beyazıt Camisi'nin tarihi ve mimari özelliklerini anlatan Prof. Dr. Kadir Pektaş, külliye olarak inşa edilen yapının, bulunduğu semte adını verdiğini söyledi.
Pektaş, İstanbul'un tarihi yarımadasında "yedi tepe" olarak adlandırılan yerlerden biri üzerine inşa edilen külliyenin, dağınık yapılardan meydana gelen büyük bir kompleks olduğunu ifade etti.
Külliyede cami, medrese, imaret, hamam, kervansaray ve türbelerin yer aldığını belirten Pektaş, 1501-1505 yıllarında inşa edilen caminin mimarının tartışmalı olduğunu ancak Mimar Hayrettin tarafından yapıldığının kabul edildiğini, Mimar Sinan'ın ise bu caminin planını yaklaşık 50 yıl sonra Süleymaniye Camisi'nde tekrar ele aldığını kaydetti
Külliyenin haziresinde "Bayezid-i Veli" olarak bilinen Sultan 2. Bayezid'in türbesinin de bulunduğunu anlatan Pektaş, şu ifadeleri kullandı:
"Caminin hemen karşısında İstanbul Üniversitesinin giriş kapısı yer almaktadır. Ancak orası aslında o dönemde Osmanlı Sarayı'nın bulunduğu yerdir. Buraya bir süre sonra eski saray denilmiştir. Yeni saray, 'Topkapı Sarayı' olarak bildiğimiz yerdir.''
