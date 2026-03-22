Temeli 800 yıl önce atıldı. Film yapımcılarının favori mekanlarından biri
22.03.2026 15:21
AA
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, film ve dizilere ev sahipliği yapmak için hazırlandı.
UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı, Konya-Aksaray kara yolunda Sultanhanı ilçesi girişinde bulunuyor.
1229 yılında inşa edilen kervansaray, kesme taş malzemeyle örülen duvarları kulelerle desteklenmiş, revaklı avlulu yazlık kısmıyla kapalı holden oluşan iki bölümlü bir plana sahip.
Restorasyonu 2020'de tamamlanan kervansarayda, boş olan taht odası, kütüphane, ahi odası, misafir kabul odası, hamam ve koku odaları gibi bölümler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hibeyle tefrişatı yapılarak ziyaretçilere açıldı.
Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Sultanhanı Kervansarayı'nda filmlerin çekildiğini söyledi.
Tarihi filmler için kervansarayın adeta doğal plato olduğunu vurgulayan Solak, "Bazı Türk ve yabancı diziler kervansarayımızda çekilerek vizyona girdi. Kervansarayımızda hem tarihi yaşatıyoruz hem de yapımcılar için hazır platform oluşturduk'' dedi.
Solak, Sultanhanı Kervansarayı'nın mükemmele yakın bir mimarisi olduğunu, her görenin hayran kaldığını ifade etti.
Türkiye'de önde gelen yönetmen, yapımcı ve oyuncularla tanıştıklarını anlatan Solak, "Kervansarayımızı tanıtmak için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Film, dizi ve belgesellerin burada çekilmesiyle kervansarayımıza gelecek turist sayımızı da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
YASAL UYARI
AKSARAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKSARAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.