Temizlikçiydi patron oldu. Şimdi 20 elemanı var

Bireysel olarak evlere ve iş yerlerine gündelik temizlikçi olarak gitmeye başlayan Aysun Görücü, daha sonra bir temizlik şirketinde işe başladı. Vasıfsız işçi olarak çalışmaya başladığı iş yerinde çalışkanlığı nedeniyle hızla yükselen Görücü, kısa sürede şef oldu.

Çalışırken bir yandan da para biriktirmeye başlayan Görücü, bir yıl süren çalışma hayatının ardından şirket kurmaya verdi. Kendisi gibi maddi zorluklar ve sıkıntılardan geçen kadınlara imkan sağlamak için iş hayatına atılan Görücü, ilk olarak 3 kadın personelle gündelik temizliğe gitmeye başladı. Eşi Fahri Görücü'nün de desteğiyle şirketini zamanla büyüten Görücü, ortaokul mezunu olduğu için bir taraftan da okumaya karar verdi ve açık öğretimden lise kaydını yaptırdı.