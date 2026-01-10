Temizlikçiydi patron oldu. Şimdi 20 elemanı var
10.01.2026 15:38
İHA
Gaziantep'te 5 çocuk annesi Aysun Görücü, aile ekonomisine katkı sağlamak amaçlı başladığı gündelik temizlik işinde kendi işinin patronu oldu.
Bireysel olarak evlere ve iş yerlerine gündelik temizlikçi olarak gitmeye başlayan Aysun Görücü, daha sonra bir temizlik şirketinde işe başladı. Vasıfsız işçi olarak çalışmaya başladığı iş yerinde çalışkanlığı nedeniyle hızla yükselen Görücü, kısa sürede şef oldu.
Çalışırken bir yandan da para biriktirmeye başlayan Görücü, bir yıl süren çalışma hayatının ardından şirket kurmaya verdi. Kendisi gibi maddi zorluklar ve sıkıntılardan geçen kadınlara imkan sağlamak için iş hayatına atılan Görücü, ilk olarak 3 kadın personelle gündelik temizliğe gitmeye başladı. Eşi Fahri Görücü'nün de desteğiyle şirketini zamanla büyüten Görücü, ortaokul mezunu olduğu için bir taraftan da okumaya karar verdi ve açık öğretimden lise kaydını yaptırdı.
Lise ve üniversite eğitimini açık öğretimden bitiren Görücü, girişimcilik dersleri de almaya başladı. Çevresindeki kadınlara rol model olan Görücü, işlerinin artması üzerine personel sayısını artırdı. Görücü, 3 kadına istihdam sağlayan şirkette çalışan sayısını kısa sürede 20'ye çıkardı.
Kendisi gibi maddi zorluklardan geçen kadınlara imkan sağladığı için mutlu olduğunu belirten Görücü, "Birlikte temizliğe gittiğimiz kadınlar, benim çalışanlarım değil iş ortağımdır. Hepsini seviyorum'' dedi.
Görücü, "Küçük yaşta evlendim ve küçük yaşta anne oldum. Bu şekilde çocuklarımı büyütürken bir yandan da okuma ve çalışma isteğim hiçbir zaman kaybolmadı. Eşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Kendisine beni desteklediği için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
