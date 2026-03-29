Termometreler düştü, kalabalık azalmadı: Yağmurlu havaya aldırış etmediler
29.03.2026 16:38
İHA
Eskişehir'de etkili olan aralıklı yağış ve serin havaya rağmen, kentin simge noktalarından Hamamyolu Caddesi ve tarihi Odunpazarı bölgesinde yoğunluk yaşandı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Eskişehir genelinde aralıklı sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü etkili oldu. Olumsuz hava koşullarına aldırış etmeyenler sokakları doldurdu. Kent merkezinde termometreler 15 derece civarını gösterirken olumsuz hava şartları, hafta sonu tatilini Eskişehir’de geçirmek isteyen turistleri durduramadı.
Kentin en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu Caddesi’nde yoğunluk etkili oldu. Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde ise tur kafileleri, yağmurlu havaya aldırış etmeden tarihi sokakları gezmeye devam etti.
