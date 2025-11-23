Tezgahlarda yoğunluk arttı: "Bir bardak içen grip olursa masrafları benden"

Günlük yaşamında da sofrasından turşunun eksik olmadığını ifade eden yarım asırlık turşucu Nurlu, "Evdeki buzdolabımızda 2-3 kilo turşu her zaman vardır. Her yemekte de yeriz mutlaka. Kendim yaptığım için ne yaptığımı biliyorum. Ben ne yiyorsam vatandaş da aynısını yesin isterim" dedi.

Turşu çeşitlerinin 180 ile 240 lira arasında değiştiğini kaydeden Nurlu, "Fiyatlar 180 ile 240 lira arasında. Salatalık gurubu 220 civarlarında, türlümüz 180 TL. Büyük işletmeler genelde atık malzemelerden türlü yaparlar ama bizde öyle değil. Atılacağı atar, satılacağı satarız" diye konuşarak turşu yapımının püf noktasının tazelik, doğru salamura ve doğru sirke-tuz dengesinden geçtiğini ifade etti.