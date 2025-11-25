Tezgahların gözde balığında fiyat artışı: Kilosu 150 liraya satılıyor
25.11.2025 14:10
Son Güncelleme: 25.11.2025 14:11
İHA
Zonguldak'ta hamsi sezonunun yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşılırken, fiyatların 125-150 TL bandında olduğu görüldü.
Balık hali esnafı Batuhan Ertürk, 70 liraya kadar inen hamsi fiyatlarının balığın av sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte 150 liralara kadar çıktığını anlattı.
Tezgahlara farklı çeşit balıklar getirdiklerini belirten Ertürk, "Artık hamsi azalmaya başladı, bu nedenle fiyatı da artıyor. Şimdilerde uskumru, mezgit, istavrit ve barbun var" dedi.
Vatandaşların farklı balıklara yöneldiğini vurgulayan Ertürk, ‘’Hamsi var dediğimiz zaman yine mi hamsi diyorlar? Millet bıktı hamsiden'' şeklinde konuştu.
Hamsi fiyatlarındaki dalgalanmaya değinen Ertürk, "Fiyatların artmasının sebebi, hamsinin uzak yerlerden gelmesi. Kasalar daha pahalı. Artık farklı çeşitler öne çıkıyor, vatandaş farklı balık arıyor'' dedi.
