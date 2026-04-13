Tezgahta yeniden canlandı. Unutulmaya yüz tutmuştu
13.04.2026 14:01
İHA
Denizli'nin Babadağ ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş el dokuma geleneği yeniden hayat buluyor.
Açılacak olan yeni atölye ile asırlık zanaatın gelecek nesillere aktarılması ve üretime kazandırılması hedefleniyor.
Dokumacılık kültürüyle tanınan Babadağ'da, geleneksel el dokuma tezgâhlarının sesleri yeniden yükselmeye hazırlanıyor. Babadağ Belediyesi, ilçenin köklü mirasını korumak ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla kapsamlı bir eğitim ve üretim projesi başlattı.
Proje kapsamında kurulacak olan atölyede, kursiyerlere geleneksel yöntemlerle el dokuması eğitimi verilecek. Usta öğreticiler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerle, Babadağ'ın kendine has dokuma teknikleri ve motifleri gün yüzüne çıkarılacak. Bu sayede hem kültürel miras korunacak hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir üretim alanı oluşturulacak.
Babadağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm ilçe halkı bu değerli kültürü yaşatmaya davet edildi. Belediye yetkilileri konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi paylaştı: "Babadağ'ın emeği ve ustalığı yeniden tezgâhlarda hayat buluyor. Açacağımız atölyede vereceğimiz eğitimlerle, bu kıymetli zanaatı yeniden üretime kazandırmayı hedefliyoruz. El dokumasını öğrenmek ve bu kültürü yaşatmak isteyen tüm hemşehrilerimizi başvuru yapmaya bekliyoruz."
İlçenin tarihi kimliğini yansıtan el dokumasına ilgi duyan vatandaşlar, belediye üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, Babadağ'ın geleneksel üretim zincirinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
