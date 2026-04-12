TIR kaydı, yol kapandı: Uzun araç kuyrukları oluştu
12.04.2026 09:40
İHA
Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan ve Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e ulaştıran D-010 Karayolu'nda sabaha karşı yaşanan kaza ulaşımı felç etti.
ONLARCA ARAÇ MAHSUR KALDI
Sahara Geçidi'nin zirve noktasında kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan TIR, kayarak yolu trafiğe kapattı. TIR'ın yolu kapatmasıyla birlikte her iki yönde trafik durma noktasına geldi.
Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede bulunan çok sayıda araç ilerleyemedi.
Özellikle ağır tonajlı araçlar ve yolcu taşıyan minibüslerin de aralarında bulunduğu onlarca araç uzun süre mahsur kaldı.
Sürücüler araçlarında beklemek zorunda kalırken, bölgede kar yağışı da aralıklarla etkisini sürdürdü.
İhbar üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Yol açma ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı, kayan TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılması için iş makineleriyle müdahale edildiği öğrenildi.
Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kademeli olarak ulaşıma açıldı.
