Togg taksi Karadeniz yollarında
15.03.2026 10:21
İHA
Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır taksicilik yapan Mehmet Sabri Kara, son araç değişiminde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u tercih etti.
Yeni aldığı sıfır kilometre Togg T10F model aracını sarı renge kaplatan Kara, otomobiline taksi tabelası ve taksimetre de taktırarak Karadeniz'de elektrikli taksi dönemini başlattı.
Dik rampaları, virajlı yolları ve değişken hava şartlarıyla bilinen bölgede elektrikli otomobille taksicilik yapmaya başlayan Kara, kısa sürede hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisini çekti.
Geçimini turizm taşımacılığıyla sağlayan Kara, özellikle Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de yolcu taşıyor.
"TÜRKİYE'DE T10F MODELİNİ İLK KEZ BEN TAKSİ YAPTIM"
Elektrikli taksiyi gören yerli ve yabancı turistler hem aracı inceliyor hem de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.
Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettiğini belirten Kara, Türkiye'de T10F modelini ilk kez kendisinin taksi yaptığını da iddia etti.
YASAL UYARI
ÇAYKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇAYKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.