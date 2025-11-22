Tokat'ta alışılmadık misafirlik: Her akşam gelip besleniyorlar

Tilkilerle aralarında zamanla bir bağ oluştuğunu söyleyen Aşur Koçak, "Burası Tokat Zile Fırtıman köyündeki bağımız. Bu tilkiler yaklaşık 6 aydır bize alıştı. Biz de bunlara alıştık. Bunların ayrı bir tabakları var. Onları doyurmadan biz de duramıyoruz. Onlar da bizi görmeden duramıyor. Bugün bir tane daha geldi, toplam üç tane oldular. Sanıyorum yavrularını da getirdiler. Bunlar güzel şeyler. Bir canlıyı sevip onları doyurmak insana mutluluk veriyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.