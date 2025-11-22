Tokat'ta alışılmadık misafirlik: Her akşam gelip besleniyorlar
22.11.2025 09:57
İHA
Tokat’ta Aşur Koçak’ın bağ evine her akşam gelen üç tilki, verilen et ve ekmeği yedikten sonra doğal yaşamlarına dönerken sevimli görüntüler oluşturuyor.
İlçeye bağlı Fırtıman köyünde yaşayan Aşur Koçak’ın bağ evine her akşam gelen üç tilki, sevimli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 6 aydır Koçak’ın bahçesine uğrayan tilki ailesi, verilen et ve ekmekleri yedikten sonra doğal yaşam alanlarına geri dönüyor.
Bağ evinde bulunduğu sırada tilkilerin bahçeye girdiğini fark eden Aşur Koçak, hayvanları korkutmadan et ve ekmek bıraktı. Tilkilerden birinin masaya çıkarak ekmek yediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tilkilerin Koçak’a alıştığı, bahçede rahatça dolaştığı ve beslenirken herhangi bir tedirginlik yaşamadığı görüldü.
"BİR CANLIYI SEVİP, BESLEMEK MUTLULUK VERİCİ"
Tilkilerle aralarında zamanla bir bağ oluştuğunu söyleyen Aşur Koçak, "Burası Tokat Zile Fırtıman köyündeki bağımız. Bu tilkiler yaklaşık 6 aydır bize alıştı. Biz de bunlara alıştık. Bunların ayrı bir tabakları var. Onları doyurmadan biz de duramıyoruz. Onlar da bizi görmeden duramıyor. Bugün bir tane daha geldi, toplam üç tane oldular. Sanıyorum yavrularını da getirdiler. Bunlar güzel şeyler. Bir canlıyı sevip onları doyurmak insana mutluluk veriyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
