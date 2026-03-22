Tokmakla 2 saat dövülerek hazırlanıyor. Anadolu'nun en eski diyet yemeklerinden

İçine soğan ve tuz eklenerek yoğrulan etle, portakal büyüklüğünde köfteler hazırladıklarını belirten Sarı, köftelerin suda 20 dakika kaynatılmasının ardından tencereye pirinç eklediklerini söyledi.

Tenceredeki pirincin suyunu çekmesiyle pişen pilav ve köftelerin üzerine eritilen tereyağı dökülerek servis edildiğini vurgulayan Sarı, yemeğin asırlardır yapılan yörede en çok tercih edilen lezzetlerden olduğunu dile getirdi.

Yemeğin Doğubayazıt ilçesiyle özdeşleştiğini ifade eden Sarı, "Sınır bölgesi olmasından dolayı Kafkasya, Mezopotamya ve İran'dan izler taşıyan Doğubayazıt'ta, her taşın tarih koktuğu gibi sofraları da ayrı bir gelenek taşıyor. Doğubayazıt denince akla ilk gelen yerlerden biri İshak Paşa Sarayı'dır. Abdigör köftesi de ilk olarak İshak Paşa Sarayı'nda midesinden rahatsız olan Çolak Abdi Paşa için yapılmıştır" diye konuştu.