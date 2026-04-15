Topladığı şifalı bitkiyi yoksullara dağıtıyor. Havalar ısınınca yeniden boy gösterdi

Diyabet ve kolesterol rahatsızlıkları bulunduğunu belirten İlyas Avcı, buna rağmen hayattan kopmadığını, aksine daha fazla hareket etmeye özen gösterdiğini dile getirdi.

Topladığı şifalı otların bir kısmını kendisi için ayırdığını ancak önemli bir bölümünü mahallede evlerinden çıkamayan yada ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaştırdığını ifade eden Avcı, paylaşmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini kaydetti.

Avcı, "Mevsimi geldiyse sarmaşık ve kuşkonmaz olarak da bilinen kedirgen otunu toplarım. Bir kısmını kendim yerim, bir kısmını da mahallemizde dışarı çıkıp toplayamayan ya da almaya maddi gücü yetmeyen insanlara dağıtırım. Çok şükür kendime yetecek düzeyde gelirim var" dedi.