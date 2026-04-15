Topladığı şifalı bitkiyi yoksullara dağıtıyor. Havalar ısınınca yeniden boy gösterdi
15.04.2026 11:31
İHA
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli vatandaş, topladığı kedirgen otlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor.
Diyabet ve kolesterol rahatsızlıkları bulunduğunu belirten İlyas Avcı, buna rağmen hayattan kopmadığını, aksine daha fazla hareket etmeye özen gösterdiğini dile getirdi.
Topladığı şifalı otların bir kısmını kendisi için ayırdığını ancak önemli bir bölümünü mahallede evlerinden çıkamayan yada ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaştırdığını ifade eden Avcı, paylaşmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini kaydetti.
Avcı, "Mevsimi geldiyse sarmaşık ve kuşkonmaz olarak da bilinen kedirgen otunu toplarım. Bir kısmını kendim yerim, bir kısmını da mahallemizde dışarı çıkıp toplayamayan ya da almaya maddi gücü yetmeyen insanlara dağıtırım. Çok şükür kendime yetecek düzeyde gelirim var" dedi.
Evde oturmak yerine doğaya çıkmayı tercih ettiğini belirten Avcı, "İnsan hareket ettikçe kendini daha iyi hissediyor. Aynı zamanda hayır duası alıyorum, bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.
Aydın'ın yöresel ot yemeklerinin başında gelen ve baharın müjdecisi olarak bilinen kedirgen otu, özellikle dağ köylerinde vatandaşların geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Halk tarafından sevilerek tüketilen kedirgen otu, kışın bol yağışlı geçmesi halinde daha erken de çıkabiliyor.
Ege'nin birçok şehrinde satılan kedirgen otu, 2 ay boyunca tezgahlarda kendisine yer buluyor. Doğada kendiliğinden çıkan bu ot, bazı vatandaşlar tarafından ''gariban dostu'' olarak tanımlanıyor.
Genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu bilinen kedirgen otunun kemik ağrılarına ve romatizmaya iyi geldiği aktarılıyor. Acı ot olarak bilinen bitki, idrar söktürücü özelliğiyle de tercih ediliyor. Ancak yine de tüketmeden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.
