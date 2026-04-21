Toprak istenen kıvama geldi, sezon başladı. Günlük yevmiyeleri bin 400 TL

Alemşahlı Mahallesi üreticilerinden Mustafa Palav, bu yıl 7 dönümlük alanda tütün diktiklerini anlattı:

“Hava şartları çok güzel, toprak tavını aldı. Yağışlar bizleri sevindirdi. Dikimlerimize başladık.”

Üretim maliyetleri de üreticilerin gündeminde yer aldı.

Kadın işçilerin günlük yevmiyesinin 1400 TL olduğu öğrenildi.

Traktör ve ekipman için günlük maliyetin ise 10 bin TL’ye kadar çıktığı belirtildi.