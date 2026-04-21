Toprak istenen kıvama geldi, sezon başladı. Günlük yevmiyeleri bin 400 TL
21.04.2026 08:50
İHA
Manisa’da 2026 yılı için tütün dikim sezonu başladı. Yağışlı geçen birkaç ayın ardından toprağın istenen kıvama gelmesi üreticinin yüzünü güldürdü. Kadınların günlük yevmiyesinin bin 400 TL olduğu öğrenildi.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı mahallelerde 2026 yılı için tütün dikim sezonu başladı.
Yağışlı geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından toprağın istenilen kıvama gelmesi üreticinin yüzünü güldürdü.
Tarım mahallelerinde başlayan dikimlerde traktör arkasına monte edilen makinelerde çalışan kadın işçiler dikkat çekti.
Tütün fideleri, makine üzerinde oturan kadınlar tarafından titizlikle toprağa yerleştiriliyor.
Üreticiler bu yöntem sayesinde dikimlerin daha hızlı ve verimli yapıldığını ifade etti.
KADIN İŞÇİLERİN GÜNLÜK YEVMİYESİ Bin 400 TL
Alemşahlı Mahallesi üreticilerinden Mustafa Palav, bu yıl 7 dönümlük alanda tütün diktiklerini anlattı:
“Hava şartları çok güzel, toprak tavını aldı. Yağışlar bizleri sevindirdi. Dikimlerimize başladık.”
Üretim maliyetleri de üreticilerin gündeminde yer aldı.
Kadın işçilerin günlük yevmiyesinin 1400 TL olduğu öğrenildi.
Traktör ve ekipman için günlük maliyetin ise 10 bin TL’ye kadar çıktığı belirtildi.