Toros Dağları'nda yetişiyor, Avrupa pazarında yoğun talep görüyor. Doğadan toplamak yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen uygulamaya göre kardelen üretimi yapmak isteyen ihracatçı firmalar için özel üretim parselleri oluşturuluyor. Bu parsellerde yapılan üretim ise Bakanlık bünyesindeki ziraat mühendislerinin denetimi altında yürütülüyor.

Uygulama kapsamında üreticilere yıllık söküm ve ihracat kotası veriliyor. Üreticiler yalnızca kendi üretim parsellerinden ve belirlenen kota miktarı kadar söküm yapabiliyor. Söküm işlemleri de yine bakanlık görevlisi ziraat mühendislerinin gözetiminde gerçekleştiriliyor